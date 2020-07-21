رئيس حي منشأة ناصر يوضح حقيقة هدم مقابر الغفير وصلاح سالم

أكد اللواء محمد عبد الجليل، رئيس حي منشأة ناصر، أنه جار توسعة طريق صلاح سالم بنطاق الحي بواسطة جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وكذلك إقامة محور الفردوس.

وأضاف رئيس الحي لـ"الوطن"، أنه لا صحة لما يتردد بشأن إزالة أي مبان أثرية مثل قبة السلطان الظاهر قنصوة أو قبة الغفير أو الأضرحة الأثرية الأخرى بصحراء المماليك.

وأكد وجود مقترح بتطوير شوارع أخرى مثل شوارع سعيد قنصوة وأحمد بن هلال والظاهر برقوق ولكن لم يتحدد بعد حجم الجزء الذي سيتم إزالته من المقابر.

وحول مطالبة عدد من سكان مقابر الغفير بتوفير مسكن بديل أشار "عبد الجليل"، إلى أن من يقطنون تلك المقابر يمتهنون مهنة تربي وكل مواطن منهم له منطقة مسؤول عنها وهي مصدر رزقه.

موضحا أنه سيتم إضافة حارتين جديدتين لطريق صلاح سالم، وذلك بإزالة 6 أمتار من أحواش المقابر بالطريق، وإزالة 8 أمتار بشارع الغفير، لوقوعهما في خط سير أعمال تطوير وإقامة محور الفردوس وفق مخطط تطوير الطرق غرب العاصمة، مؤكدا أن إزالة تلك الأمتار من المقابر لا تؤثر على حجمها، نظرًا لاتساع مساحتها على الشارع، وفى حال وقوع أي تضرر يمكن لأصحاب المدافن الحصول على جبانات بديلة في مدينة 15 مايو بواسطة محافظة القاهرة، أو الحصول على تعويض من جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

وأشار إلى أن توسعة شارع صلاح سالم، تأتي للقضاء على أي تكدس مروري في الشوارع، وتحقيق سيولة مرورية على الطريق.

وتابع "عبدالجليل" أن أعمال الإزالات المطلوبة لتنفيذ محور الفردوس بدأت من ميدان "تاكي" بحي الوايلي، مرورا بميدان الفردوس ومقابر الغفير، إلى نهاية شارع الطيران بالدويقة، حيث سيصل المحور من طريق صلاح سالم إلى شارع الطيران بمنشأة ناصر، وصولا إلى منطقة إعمار بمدينة نصر وطريق العين السخنة، لتحقيق السيولة المرورية وتطوير العاصمة.