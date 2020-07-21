مناقشة 60 مشروع تخرج بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة

ناقشت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة اليوم، مشروعات التخرج والتي تقام في ظل إجراءات احترازية تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسن سليمان عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

وقال الدكتور حسن سليمان عميد الكلية، إننا ناقشنا ٦٠ مشروع تخرج هذا العام بأقسام الكلية الثلاثة : نظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب بالإضافة إلى برنامج هندسة البرمجيات وبرنامج المعلوماتية الطبية الذى يشهد هذا العام تخرج أول دفعة.

وأضاف أنه تم تخصيص يومين لمناقشة مشروعات التخرج الخاصة بكل قسم ، وأن عدد الطلاب بكل مشروع يتراوح بين ١٠ و ١٥ طالب ، حيث تتم مناقشة المشروعات بأربعة مدرجات بالكلية مع إتباع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور شريف بركات وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطلاب أن مشروعات التخرج هذا العام تتناول موضوعات هامة مثل الذكاء الاصطناعي ، أمن المعلومات ، تشفير المعلومات الطبية باستخدام سلاسل الكتل ، إنترنت الأشياء والدوائر المدمجة ، قواعد البيانات الخاصة بصيانة المعامل ، التطبيقات الطبية ، التعامل مع البيانات كبيرة الحجم ، التعرف على الأشخاص باستخدام الوجه .

وقال الطالب محمد رضا الصايغ أحد أعضاء الفريق المشارك بمشروع تخرج تطبيق لمساعدة الأمهات، أن الفريق قام بتنفيذ برمجة تطبيق موبايل للأمهات حديثي الولادة وهو أحد التطبيقات الذكية لمساعدة الأمهات على كيفية التعرف على متطلبات الطفل خلال الفترة العمرية من بداية الولادة وحتى عمر السنتين من خلال بصمة صوت الطفل وصراخه يتم تنبيه الأم لاحتياج الطفل الى " الرغبة فى النوم ،الجوع ، المغص ، المرض وارتفاع درجة الحرارة".

ويستطيع التطبيق من خلال نبرة صوت او بكاء الطفل التعرف على احتياجاته وتنبيه الأم ومساعدتها لما يحتاجه الأم

كما يقوم التطبيق بتسجيل بيانات الطفل وإنشاء أرشيف لتاريخ تعرضه لأى مرض كما يقدم التطبيق للأم في حالة مرض الطفل كافة المعلومات عن أطباء الأطفال المتواجدين في أقرب موقع

كما يقوم التطبيق بإرسال نصائح عامة فى تربية الطفل خلال الفترة العمرية التى يمر بها الطفل

ويساعد التطبيق الأمهات العاملات في حجز مواعيد مربية الأطفال لمرافقة أطفالهم خلال تواجدهم بعملهم

شارك بتنفد التطبيق كلا من : محمد رضا الصايغ ، أسماء ابراهيم محفوظ ، عمرو أسامه زقزوق ، سلوى رضوان ، ضياء الدين مجدي ، محمود رضا قطر ، محمد معتز عاطف ، ندى مكرم ، مريم على الضويني ، احمد حمدي حوام ، احمد رضا ، محمد مصطفي أبو العلا ، خالد شحاته