نادية الجندي تسترجع ذكريات مسلسل "مشوار امرأة"
من كواليس "زينات وأمل"
كتب:
ضحى محمد
02:53 ص | الأربعاء 22 يوليو 2020
نشرت الفنانة نادية الجندى، ذكريات من تصوير مسلسلها "مشوار امرأة" الذي عرض عام 2004.
وعلقت "الجندي" على الصورة قائلة، "من كواليس زينات وأمل من مسلسل مشوار امرأة".
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من كواليس زينات & أمل #مسلسل #مشوار_امراة مدير التصوير #مأمون_عطا #محمد_أبو_داوود #نادية_الجندي المخرج #احمد_صقر #مادلين_طبر #محمد_رياض المسلسل موجود الأن كامل علي اليوتيوب HD في قناة منتج العمل شركة أفلام #محمد_فوزي MOHAMEDFAWZYFILM وموجود أيضاً في منصه watch it @mohamedreyad1212
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تدور أحداث المسلسل حول "زينات" عندما يتوفى زوجها القومسيونجى الذى يتاجر فى الملابس وأدوات الزينة والأجهزة بالتقسيط، لموظفى الحكومة والشركات من الرجال والنساء، بمساعدة زوجته زينات .