نادية الجندي تسترجع ذكريات مسلسل "مشوار امرأة"

من كواليس زينات & أمل #مسلسل #مشوار_امراة مدير التصوير #مأمون_عطا #محمد_أبو_داوود #نادية_الجندي المخرج #احمد_صقر #مادلين_طبر #محمد_رياض المسلسل موجود الأن كامل علي اليوتيوب HD في قناة منتج العمل شركة أفلام #محمد_فوزي MOHAMEDFAWZYFILM وموجود أيضاً في منصه watch it @mohamedreyad1212