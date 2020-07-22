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نادية الجندي تسترجع ذكريات مسلسل "مشوار امرأة"

من كواليس "زينات وأمل"

كتب:

ضحى محمد
02:53 ص | الأربعاء 22 يوليو 2020
نادية الجندي

نادية الجندي

نشرت الفنانة نادية الجندى، ذكريات من تصوير مسلسلها "مشوار امرأة" الذي عرض عام 2004.

وعلقت "الجندي" على الصورة قائلة، "من كواليس زينات وأمل من مسلسل مشوار امرأة".

تدور أحداث المسلسل حول "زينات" عندما يتوفى زوجها القومسيونجى الذى يتاجر فى الملابس وأدوات الزينة والأجهزة بالتقسيط، لموظفى الحكومة والشركات من الرجال والنساء، بمساعدة زوجته زينات .

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