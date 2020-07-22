عاجل.. إصابة 16 على الأقل في إطلاق نار على جنازة في شيكاغو

وقع حادث إطلاق النار على ما يصل إلى 16 شخصًا منذ قليل، جنازة في أوبورن جريشام، بولاية شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووقع إطلاق النار في شارع 79 وشارع كاربنتر، حيث أكدت الشرطة إطلاق النار على عدة أشخاص خارج منزل الجنازة، حسبما نقل موقع CBS.

وقالت مصادر إن هناك نوعا من الكمين المخطط له خارج دار الجنازة، حيث كانت هناك مراسم تأبين لضحية قتل.

وقال مسؤولون إن سيارات الإسعاف نقلت تسعة أشخاص على الأقل من مكان الحادث.

وقالت إدارة الإطفاء إن مركز المحامي المسيح الطبي والمركز الطبي بجامعة شيكاغو استقبلوا معظم الضحايا.

وقالت إدارة الإطفاء إنه تم العثور على ضحيتين إضافيتين بالقرب من الشارع 63 وهم في طريقهم للنقل إلى المستشفى.

وقالت إدارة الإطفاء إن امرأة تعرضت لإطلاق النار عدة مرات، وأن المرضى الذين نقلتهم تراوحت بين حالة خطيرة وحرجة.