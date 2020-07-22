آباء وقتلة.. أحدهم خنق رضيعته والثاني أحرق بناته الثلاث

شهدت الأيام القليلة الماضية، حلقتين جديدتين في سلسلة الجرائم المأساوية التي تتجلى فيها كل معاني الوحشية، بعد أن قتل أحد الآباء بناته الثلاثة حرقا بينما حاول الثاني قتل رضيعته بيديه.

وفي الجريمتين اللتين ارتكبهما والدين، كانت الدوافع لا يمكن تخيلها لولا أنها وقعت حيث قتل الأول بناته وأمه وزوجته لأنه يريد الزواج بامرأة أخرى والثاني أراد قتل ابنته لأنه لا يحب إنجاب الإناث.

ووفقا لتحقيقات رسمية فقد وقعت الجريمة الأولى في محافظة أسيوط عندما أراد مزارع يعمل في القاهرة أن يتزوج بامرأة أخرى واتفقا على ذلك وتضمن اتفاقهما أن تنفصل تلك المرأة عن زوجها؛ عاد إلى بلدته وبعد أن اطمأن إلى نوم بناته وزوجته وأمه قتلهم لكن واحدة من بناته الأربع نجت من الموت ونقلت للمستشفى لتلقي العلاج ثم روت في التحقيقات تفاصيل الجريمة البشعة التي ارتكبها والدها بحق أسرته فبعد أن قتلهم أحرق المنزل بمن فيه لتتفحم جثامين الضحايا.

الجريمة الثانية تكشفت تفاصيلها بعد مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة تستغيث من أفعال زوجها ومع بدء التحقيق في القصة تبين أن زوجها حاول خنق ابنته التي بلغ عمرها أربعة أشهر فقط.

التفاصيل التي حوتها تحقيقات القضية أفادت أن الرجل لا يحب إنجاب الإناث وعندما وضعت زوجته طفلتهما "مكة" حاول أكثر من مرة أن يعتدي عليها وتسبب في إحداها في كسر قدمها ويدها وفي المرة الأخيرة حاول خنقها لكن أمها خلصتها من يده لكنه لم يتوقف عند هذا الحد فقام بحبسهما لمدة أربعة أيام حتى لا تبلغ زوجته عنه ثم أجبرها على التوقيع على إيصالات أمانة حتى لا تحرر محضرا ضده بما فعل لكن الزوجة تمكنت من الهرب وأبلغت الشرطة فألقي القبض عليه وأمرت النيابة بحبسه احتياطيا.