"الزراعة": نحقق 98% اكتفاء ذاتيا من الدواجن وسنبدأ التصدير قريبا

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة سواء كانت دواجن أو بيض مائدة، إذ وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي المحلي بنسبة 98%، وقريبًا جدًا سنبدأ في التصدير.

وأضاف "سليمان" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة تتلخص في 3 محاور، وهو الاهتمام بتراخيص تشغيل كل أنشطة الثورة الحيوانية أو الداجنة و الأعلاف، مع تبسيط الإجراءات والاهتمام بكل ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وخارج المزارع، ما يؤدي لارتفاع أداء الطائر أو الحيوان.

وأشار إلى أن المحور الثاني يتمثل في عقد بروتوكولات مع البنك الأهلي المصري والاتحاد العام لمنتجي الدواجن مع وزارة الزراعة، وبروتوكول آخر بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري، لتوفير الدعم اللوجستي والفني لصغار المربين وتحويل عنابرهم ومزارعهم من نظام التربية المفتوحة للمغلق، إذ نسبة النفوق لا تتخطى نسبة 5% خلال الدورة مقارنة بـ 20% في النظام المفتوح.

وأكد أن المحور الثالث يتضمن فتح آفاق للاستثمار الداجني وفتح مشروعات متكاملة وكبيرة في الظهير الصحراوي، ما يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي، موضحا أنه جرى تسجيل 14 منشأة داجنة معزولة يونيو الماضي يتم التصدير من خلالها، "بقالنا 14 سنة مفيش تسجيل لمنشآت معزولة وبالتالي مكناش بنصدر".