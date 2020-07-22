صور.. قرينة الأسد تستقبل أسرة طفلة سورية اغتصبت وقتلت

سيطرت حالة من الحزن اليومين الماضيين على سوريا، بعد العثور على جثة طفلة عمرها 13 عاما عارية ومغتصبة ومقتولة خنقًا.

حالة الصدمة التي عاشها الجميع، دفعت أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، لاستقبال أسرة الطفلة سيدرا زيدان، لمواساتهم بحسب صفحة "الرئاسة السورية" على فيس بوك.

ووفقا للصفحة، قالت أسماء الأسد لعائلة الطفلة: "10 سنوات حرب أظهرت قضايا ومشكلات ما كنا نتوقعها، البداية كانت عسكرية، اليوم عم نعيش حرب اقتصادية، وكل ما مر الزمن عم نشوف أكتر وأكتر مشاكل اجتماعية".

وتابعت: "اللي سمعناه عن حادثة سيدرا شي ما بيتخيلو العقل، لكن بنفس الوقت الطريقة اللي انتوا تعاملتوا فيها مع الموضوع، والصبر والإيمان اللي كان عندكن، رغم كل التحريض اللي سمعتوه وعم تسمعوه، هاد شي مهم ودليل وعي وحكمة منكن".

وأكدت أسماء الأسد أنّ سوريا دولة قانون في النهاية، قائلة: "نحنا دولة قانون بالنهاية والقانون أكيد رح يتطبق".

يذكر أنّ قضية الطفلة سيدرا زيدان واحدة من القضايا التي هزت سوريا مؤخرا، بعد العثور على جثة الطفلة عارية من ملابسها، وأوضحت وزارة العدل السورية في بيان لها: "بعد العثور على جثة الطفلة، سيدرا، تبيّن أنّها قتلت خنقا، واعتُدي عليها، معلنة القبض على فاعلين اثنين".

وبحسب وزارة الداخلية السورية، توصلت شرطة منطقة دريكيش إلى الفاعلين وقبضت عليهما، وتبين أنّهما يدعيان (يزن .ز) و(علي .س).

وأضافت أنّهما "اعترفا بإقدامهما على استدراج القاصر سيدرا إلى منزل المدعو يزن، وهو أحد أقربائه، ثم اغتصابها وقتلها خنقا بسلك كهربائي ورميها في أرض زراعية مجاورة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ المجرمين حاولا إخفاء معالم الجريمة عن طريق إحراق ثياب "سيدرا" في حديقة منزل يزن.

وشددت الوزارة على اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما، وأكدت أنّه سيتم تقديمها إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل.