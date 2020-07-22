محافظ القاهرة: سوق التونسي الجديد يتكلف 300 مليون جنيه

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن سوق التونسي الجديد سيقام على مساحة 30 ألف متر مربع، وتحيط به شوارع خارجية بمساحة 40 ألف متر مربع، موضحًا أن تكلفة إنشائه وصلت إلى نحو 300 مليون جنيه، ليستقبل الباعة الموجودين بـ5 أسواق عشوائية أسفل كوبري التونسي.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة لسوق التونسي الجديد، وسوق مواد البناء المجاور له، ومحطة المناولة الجديدة التى تقيمها المحافظة بجوار جراج هيئة النظافة بالبساتين.

وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من 95% من الأعمال، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال الجارية بالسوق في أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن السوق يتكون من 5 مبان تبلغ تكلفتها 230 مليون جنيه، ويضم 324 محلًا تتراوح مساحتها ما بين 35 إلى 50 مترًا مربعًا مخصصة لنقل أنشطة السيراميك والموبيليا والأدوات الصحية، إضافة إلى 124 محلًا سيضمهم سوق الخردة الذى سيتم إقامته مكان محطة المناولة القديمة المجاورة للسوق بعد تطويرها.

وأشار محافظ القاهرة إلى انه روعي في اختيار موقع السوق الجديد قربه من موقع السوق القديم، حرصًا على البعد الاجتماعي لقاطنيه، حيث لا يبعد إلا كيلو مترًا تقريبًا عن الموقع القديم.

وذكر أن السوق يتوسط الأوتوستراد وشارع الجزائر وشارع بين المدابغ، فضلًا عن ربطه بمدخل من الأوتوستراد ومخرج من الدائري والأوتوستراد، ما يوفر سهولة اتصاله بكافة مناطق القاهرة.

وأشار محافظ القاهرة أن السوق مراقب بالكامل بالكاميرات، ومحاط بسور خارجي لتأمينه، وبه 7 بوابات لدخول الأفراد والسيارات، و يضم نقطتي شرطة وإطفاء وغرف كهرباء وجراجات ومحولات كهربائية، ومزود بأجهزة الحماية مدنية والأمن الصناعي، ويوجد به عدد من المباني الإدارية.