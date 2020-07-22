تريزيجيه.. مقاتل رفع شعار "صنع في الأهلي" لإنقاذ الفيلانز من الهبوط

نشأ وترعرع في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وكادت أخطاء المدربين أن تطيح به خارج القلعة الحمراء مُبكرًا، لولا علي ماهر الذي أنقذه في اللحظات الأخيرة قبل محاولة تجنيسه لإحدى الدول العربية، ليستمر في الأهلي ويصبح الآن أحد أبرز نجوم الكرة المصرية.

اكتشفه الداهية البرتغالي مانويل جوزيه المدرب الأسطوري السابق للنادي الأهلي، ليتم تصعيده في سن صغير ليتدرب مع الفريق الأول في وجود نجوم بحجم محمد بركات ومحمد أبو تريكة ووائل جمعة وعماد متعب.

محمود أحمد إبراهيم حسن "تريزيجيه"، لاعب المنتخب الوطني، وفريق أستون فيلا الإنجليزي، وأحد أهم اللاعبين في كتيبة الفراعنة في الوقت الحالي، يواصل هواياته في تخطي الصعاب وكسر كل الحواجز من أجل تحقيق أحلامه والدخول لقائمة العظماء من الباب الكبير.

بدأ تريزيجيه مسيرته في قطاع الناشئين بالأهلي، وعاش فترة مليئة بالصعاب بسبب تجاهل المدربين الذين أشرفوا على تدريبه واستبعاده المستمر من تشكيل فرق القطاع، قبل أن ينقذه علي ماهر ويُبقي عليه في الأهلي، ليتم تصعيده إلى الفريق الأول -بناء على نصيحة من ماهر- وشارك تريزيجيه لأول مرة في دوري أبطال أفريقيا عام 2012 كبديل لمحمد أبو تريكة.

تألق اللاعب الشاب مع الأهلي ونجح في حجز مكان بالتشكيل الأساسي، ليتلقى عرضا من نادي أندرلخت البلجيكي، وانضم تريزيجيه إلى النادي البلجيكي عام 2015، إلا أنه عانى في السنة الأولى مع أندرلخت من ندرة المشاركة بسبب وصوله متأخرًا لمعاناته من جراحة في الكتف.

بداية التوهج بعد عامين من البقاء في أندرلخت البلجيكي أغلب الوقت على دكة البدلاء، قرر اللاعب الرحيل إلى فريق موسكرون على سبيل الإعارة، الذي كان يصارع على الهبوط في الدوري البلجيكي، ليبدأ مرحلة التوهج، ويساعد فريقه في النجاة من الهبوط ليعود أكثر بريقًا لنادي أندرلخت بحثًا عن المشاركة أساسيًا.

رحلة في تركيا استقر جناح أستون فيلا الإنجليزي المُلقب بـ"تريزيجيه" من قِبل بدر رجب مدرب الشباب بالأهلي بسبب سجل تهديفه للفريق في سن مُبكرة، والتشابه مع الدولي الفرنسي دافيد تريزيجيه، على الرحيل من بلجيكا بسبب صعوبة حصوله على فرصة المشاركة، على الرغم من تصدره قائمة أفضل اللاعبين في الفريق من الناحية البدنية، ليرحل إلى الدوري التركي عبر بوابة قاسم باشا.

بدأ تريزيجيه في صناعة اسمه مع قاسم باشا بقوة في أول مواسمه، حيث شارك طوال مسيرته مع الفريق التركي في 71 مبارة، سجل 25 هدفًا وصنع 18. انتقل تريزيجيه إلى فريق أستون فيلا الإنجليزي مطلع الموسم الجاري، بعد تألقه في الدوري التركي، بعد وساطة أحمد المحمدي ليبدأ اللاعب مرحلة تحدِ جديدة في أفضل دوري في العالم وتحقيق جزء من أحلامه. البداية مع الفيلانز في الدوري الإنجليزي كانت غير جيدة، قبل أن يصبح أحد أبرز نجومه في ختام الموسم، بعد أن نجح في التسجيل في أكبر الفرق الإنجليزية ليفربول وتشيلسي وولفرهامبتون وأرسنال.

وشارك جناح أستون فيلا مع فريقه في 40 مباراة، سجل 7 أهداف، بواقع 6 أهداف في البريميرليج، وهدف في كأس الرابطة وصنع هدفا واحدا. نجاح تريزيجيه في المساهمة بحصد أغلى 6 نقاط لأستون فيلا هذا الموسم بعد ثنائية في مرمى كريستال بلاس، وهدفه الرائع أمام عملاق الدوري الإنجليزي أرسنال، أمس الثلاثاء، ليصبح لاعب الفراعنة أحد أهم لاعبي الفيلانز في الفترة الأخيرة وتضع عليه أمالًا عريضة لمساعدة الفريق على البقاء.

وعبر لاعب المنتخب الوطني، عقب ثنائيته بشباك كريستال بالاس التي أحرزها الأسبوع الماضي، عن اعتزازه بتايخه ونشأته داخل القلعة الحمراء.

ونشر تريزيجيه، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة عقب هدفه مع أستون فيلا وصورة أخرى بقميص الأهلي، وعلق قائلا: "بكل فخر صنع في الأهلي".