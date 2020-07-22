"بنت شيخ العربان" كتاب جديد لميرال الطحاوي عن دار العين

أعلنت دار "العين" بالقاهرة، صدور كتاب جديد بعنوان "بنت شيخ العربان"، للروائية المصرية ميرال الطحاوي، الحائزة على جائزة الأديب العالمى نجيب محفوظ للرواية العربية من الجامعة الأمريكية عام 2010، عن روايتها " بروكلين هايتس".

من أجواء الكتاب في مقدمته: "لا أحاول التأريخ لمسيرة عربان مصر أو دورهم الثقافي والاجتماعي والأدبي في المجتمع المصري، ولا أحاول الدفاع عنهم أو إدانتهم، لكنني أحاول فقط، أن أفهم علاقتهم الشائكة بتلك الحاضنة أو الوطن الذي سكنوا فيه، بينما ظل حنينهم الجارف إلى نقيضه".

يشار إلى أن ميرال الطحاوي، روائية وقاصة وأكاديمية مصرية، تعمل أستاذًا للأدب العربي بجامعة أريزونا، صدر لها عدة روايات وبعض الأعمال النقدية، ومن أعمالها: "الخباء، الباذنجانة الزرقاء".