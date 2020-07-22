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محمود مسلم

سقوط قذيفتين على مزارع شبعا أثناء تدريبات إسرائيلية في الجولان المحتل

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(وكالات)
04:34 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
هضبة الجولان المحتلة

هضبة الجولان المحتلة

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم، إنه أثناء تدريبات يجريها جبش الاحتلال الإسرائيلي بالذخيرة الحية في منطقة الجولان السوري المحتل، سقطت قذيفتان في المنطقة الواقعة بين موقعي رويسات القرن وزبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة في قضاء حاصبيا.

وأضافت الوكالة، أن القذيفتان تسببتا في اشتعال حرائق في المنطقة، استدعى على أثرها العدو سيارات الإطفاء للتعامل مع الحرائق.

من جانبها، ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلق قذائف حارقة على سهل المجيدية على الحدود اللبنانية الجنوبية.

 

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