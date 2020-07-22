القواعد الأمريكية باليابان ستبدأ نشر أعداد إصابات كورونا مرتين أسبوعيا

أعلنت القوات الأمريكية في اليابان، اليوم، أنها سوف تبدأ النشر العلني لأعداد الحالات المصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" التي وصفتها بـ "النشطة" في كل قاعدة عسكرية باليابان مرتين أسبوعيًا.

وذكرت القوات الأمريكية في اليابان، في بيان، أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن القيادة بالقوات شعرت بأن قدرا أكبر من الشفافية على المستوى الاجتماعي كان ضروريًا من أجل تصور نطاق المشكلة بصورة دقيقة.

وأضافت القوات الأمريكية، "أنه مسموح لمنشآتنا في الوقت الحالي نشر الأعداد ذات الصلة بالحالات الإيجابية الجديد المصابة بـ (كوفيد- 19)".

وكان قد تم الإبلاغ عن ظهور ما لا يقل عن 7 حالات جديدة في القاعدة البحرية الأمريكية بمدينة "يوكوسوكا" اليابانية أمس الثلاثاء، وحالة واحدة في قاعدة "كامب هانسين" التابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية في محافظة "أوكيناوا" اليابانية.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بكورونا المستجد وسط القواعد العسكرية الأمريكية في اليابان 153 حالة منذ الأول من شهر يوليو الجاري.

وكان وزير الدفاع الياباني، تارو كونو، أعلن خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، أن الوزارة تخطط لأن يكون هناك عمال يابانيون في القواعد الأمريكية، بداية من تلك الواقعة في محافظة أوكيناوا لاستقبال اختبارات كورونا المستجد، كما أشار حاكم محافظة أوكيناوا، ديني تاماكي، أن الاختبار سيبدأ خلال الأسبوع الجاري في أقرب فرصة.