رئيس "الإنجيلية": جائحة كورونا خلقت وعيا وفكرا جديدين لمواجهتها

قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات، إن جائحة فيروس كورونا المستجد، خلقت وعي جديد وفكر جديد لمواجهتها.

وأضاف زكي، خلال ندوة التكافل الاجتماعي والعبور من أزمة كورونا، التي أقيمت عبر تطبيق "زووم" على الإنترنت، أن الهيئة الإنجيلية مكانها بين الناس، وظلت خلال فترة أزمة كورونا بين الناس.

وتحدث في الندوة الدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة وزير الاتصالات الأسبق، والدكتور عامر الحافي، أستاذ الأديان بجامعة آل البيت والمستشار الأكاديمي للمعهد الملكي للدراسات الدينية بالأردن، وغيرهم، بحضور ومشاركة 150 من قادة الفكر، والوزراء السابقين، وبرلمانيين وقادة دينيين وإعلاميين وممثلي المجتمع المدني بمصر وعدد من الدول العربية.

وتأتي الندوة، استكمالًا للدور الذي يقوم به المنتدى لمواجهة أزمة كورونا، الذي بدأ بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية والجلسات أون لاين، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المبادرات المحلية، التي تؤكد قيم التماسك والتضامن المجتمعي وقت الأزمات.