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الصحفيين تبدأ تكريم الفائزين بجوائزها باسم الراحلة غادة الشريف

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أحمد البهنساوي
07:22 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
جوائز التفوق الصحفي

جوائز التفوق الصحفي

بدأت نقابة الصحفيين حفل تكريم الحاصلين على جوائز الصحافة المصرية باسم الراحلة غادة الشريف الصحفية بجريدة المصري اليوم، وتسلم الجائزة والدها ووالدتها وصديقتها سوزان عاطف التي ألقت كلمة نعت فيها الراحلة التي حصلت أيضا على درع القائمة القصيرة بجائزة الصحافة الاستقصائية.

وفاز بجائزة صحافة المرأة مناصفة موضوع "القصور التشريعى.. يحرم المطلقات من الحضانة والحجة لم يستدل على الأب" لمحررة "الوطن" جهاد عباس، وموضوع "قلبي على ولدي حجر"، وموضوع "الاغتصاب الزوجي جريمة خارج إطار القانون" للصحفية الشابة الراحلة غادة محمد الشريف بجريدة "المصرى اليوم".

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