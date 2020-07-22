الصحفيين تكرم 4 زملاء بـ"الوطن" فازوا بـ5 مراكز بجوائز الصحافة المصرية

بدأت منذ قليل، احتفالية توزيع جوائز الصحافة المصرية لعام 2019، التي تنظمها اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، وقالت اللجنة برئاسة الصحفي محمود كامل، في بيان، إنه للوقاية من "كورونا" اقتصر الحفل على حضور الفائزين دون مرافقين، على أن يتم بث الحفل "أون لاين" عبر صفحة اللجنة الثقافية على "فيسبوك".

وحصلت "الوطن" على 5 جوائز بمسابقة الصحافة التي تنظمها نقابة الصحفيين، وأعلنت نتيجتها رسمياً 23 فبراير الماضي، فقد حصل على جائزة فرع التحقيق أحمد العميد الذي فاز بالجائزة الأولى عن تحقيق "السعي بين الألغام.. رحلة تهريب المواشى من ليبيا إلى مصر"، كما فاز بالجائزة الثانية مناصفةً تحقيق: "الوطن" تكشف: مرضى الزهايمر.. السقوط من ذاكرة الدولة لأحمد العميد ومحمد أبوضيف، وسلسلة تحقيقات عن تنظيم داعش الإرهابى فى سيناء لعبدالوهاب عليوة بموقع "مصراوى".

وفى فرع التغطية الخارجية فاز "العميد" أيضاً بالجائزة الثانية عن سلسلة حلقات عن الحرب فى سوريا.

وداعب محمود كامل الزميل أحمد العميد حينما صعد ليتسلم جوائزه قائلا "العميد دائم الصعود على مسرح نقابة الصحفيين" في إشارة لكثرة الجوائز التي حصل عليها.

وفاز إسلام محمد رسام الكاريكاتير بـ"الوطن"، بالجائزة الثانية في فرع الكاريكاتير "عن الوضع السورى - أزمة فستان رانيا يوسف".

وفى جائزة صحافة المرأة فاز بالجائزة مناصفة موضوع "القصور التشريعى.. يحرم المطلقات من الحضانة والحجة لم يستدل على الأب" لمحررة "الوطن" جهاد عباس، وموضوع "قلبى على ولدى حجر"، وموضوع "الاغتصاب الزوجى جريمة خارج إطار القانون" للصحفية الشابة الراحلة غادة محمد الشريف بجريدة "المصرى اليوم".

وأعلنت نقابة الصحفيين نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية لعام 2019، في فبراير الماضي، وأسماء الفائزين بعد اجتماعها مع لجان تحكيم المسابقة، وعرضت اللجان نتيجة كل فرع وحيثيات اختيارها وجرى اعتمادها نهائياً.

وكانت القائمة القصيرة قد ضمت 10 موضوعات منشورة بجريدة الوطن، فبالإضافة للموضوعات الخمس الفائزة ترشحت الموضوعات الآتية:

جائزة الحملات الصحافية

1-حملة محافظات القناة أرض المقاومة والصمود والبطولات، للزميلتين شيماء عادل وعبير العربى بجريدة الوطن.

جائزة الحوار

2- حوار "كمال ثابت" أقدم سجين فى مصر..فى حوار لــــ"الوطن".. للزميل سامي عبدالراضي بجريدة الوطن.

3- حوار مع المتحدث باسم حركة "ناطورى كارتا" المناهضة:أشكر الرب على أننى لا أحمل الجنسية الإسرائيلية.. للزميل محمد الليثي بجريدة الوطن.

جائزة الصحافة الثقافية

4- موضوع "رسالة الشافعي ..إرث الإمام أسيراً" للزميل محمد الدعدع بجريدة الوطن.

جائزة صبري غنيم في القصة الصحفية الإنسانية

5- قصة الوطن" في السحايت والسمراء..قريتا العجز والشلل والإعاقات" في كفر الشيخ للزميلة سمر عبدالرحمن بجريدة الوطن.

وقال محمود كامل رئيس اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، إن مسابقة شهدت أكبر نسبة مشاركة ، حيث بلغ عدد الأعمال 569 عملا، لافتا إلى أن المسابقة شهدت مضاعفة قيمة الجائزة المالية .