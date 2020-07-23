6 معلومات عن مشروع صرف صدفا والغنايم بأسيوط

مشروع الصرف الصحى لمدينتى صدفا والغنايم، يعتبر من أهم المشروعات التى تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وخلال السطور التالية ترصد "الوطن"، المشروع في النقاط التالية:

1- بدأ التشغيل التجريبي لمشروع صرف صحي صدفا والغنايم، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 305 ملايين جنيه و3.7 مليون يورو "قرض إسباني"، وذلك بعد تعطل التنفيذ لمدة 11 عامًا.

2- المشروع شمل تنفيذ شبكات انحدار بأطوال 50 كم، وخطوط طرد بأطوال25 كم، و3 محطات رفع، ومحطة معالجة تبلغ الطاقة التصميمية لها (33 ألف م3/ يوم)، وذلك لخدمة حوالي 260 ألف نسمة من سكان مدينتي صدفا والغنايم.

3- يعتمد المشروع على محطة معالجة ثلاثية بقرية المشايعة بمركز الغنايم وذلك لخدمة مدينتي "صدفا والغنايم" على أن يتم إدراج باقي قرى المركزين في الفترة النقبلة، حيث بلغت عدد الوصلات المنزلية التى تم تركيبها أكثر من 2600 وصلة من إجمالى عدد 5354 وصلة منزلية.

4- المشروع يتكون من 3 محطات رفع "2 بمركز صدفا ومحطة بمركز الغنايم" و4 عدايات نفقية و3 عدايات بالحفر المكشوف ومحطة معالجة ثلاثية بقرية المشايعة بمركز الغنايم على أن يتم إدراج باقي قرى المركزين في الفترة القادمة.

5- محافظ أسيوط اللواء عصام سعد تفقد المشروع وشدد على سرعة نهو الأعمال وتذليل العقبات لتشغيل المشروعات الجارى تنفيذها وفقًا لخطة المحافظة لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المتوقفة واستكمال المشروعات القائمة والتوسع في مشروعات جديدة لتغطية جميع قرى ومراكز المحافظة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي واستهداف القرى الأكثر احتياجًا.

6- رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط أشار إلى أن المشروع في انتظار تجارب التشغيل خاصة مع انتهاء الأعمال وشبكات الإنحدار وخطوط الطرد وخط السيب النهائي بطول 5 كيلو مترات من محطة المعالجة الرئيسية إلى مصرف "كوم أسفحت"، ضمن المشروع المتكامل الذى يجرى تنفيذه بواسطة شركة المقاولون العرب حيث تم توريد المعدات الكهروميكانيكية وتركيبها بواسطة الشركة الإسبانية "القرض الإسباني" وفي انتظار تجارب التشغيل بمعرفة الشركة.