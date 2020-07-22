علي عوف: مصر ستكون المصنع الوحيد لـ"ريمديسيفير" في المنطقة

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن 11 شركة مصرية، ستسصنع دواء الأفيجان الياباني، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء المصرية، أجازت استخدام الأدوية الحديثة لعلاج فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الأدوية المتاحة مازالت في مرحلة التجارب السريرية تحت مظلة وزارة الصحة، مشددًا على أنه لن يتم طرحها في الأسواق إلا بعد التأكد من نتائج التجارب السريرية ونشرها.

وتابع: "أزمة كورونا أثبتت أن مصر تستطيع إنتاج أي دواء في العالم، يخترع لعلاج والوقاية من فيروس كورونا، وبالنسبة لدواء ريمديسيفير فإنه الشركة الأمريكية المصنعة له وافقت على تصنيعه في مصر وستكون المصنع الوحيد لريمديسيفير في المنطقة".