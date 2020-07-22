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محمود مسلم

فرق الإطفاء اليونانية تكافح حريقا بغابة قرب قرية مطلة على البحر

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(وكالات)
08:14 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
فرق الإطفاء اليونانية تكافح حريقا بغابة قرب قرية مطلة على البحر

فرق الإطفاء اليونانية تكافح حريقا بغابة قرب قرية مطلة على البحر

قال مسؤولو الإطفاء باليونان، اليوم، إن فرق الإطفاء تكافح حريقا ضخما، تؤججه الرياح القوية بغابة قرب قرية كيخريس المطلة، على البحر شرق البلاد، وفقا لما ذكرته صحيفة "الراي" الكويتية.

وذكرت السلطات، أنها اضطرت لإخلاء تجمع سكني مع اقتراب الحريق، الذي نشب في أشجار الصنوبر، من معسكر للجيش يحوي مواد ناسفة.

وتصاعدت سحب الدخان الكثيفة، فوق المنطقة مع اتجاه الحريق صوب الجنوب بفعل الرياح الشديدة.

ولم ترد أنباء عن حدوث إصابات أو أضرار في الممتلكات، فيما يكافح أكثر من 70 فردا من فرق الإطفاء لإخماد الحريق بمعاونة خمس طائرات هليكوبتر وطائرتين أخريين ومشاركة متطوعين في القرية الواقعة ببلدية كورينث.

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