نيابة مكافحة الفساد في السودان تستجوب النائب الأول السابق للبشير

باشرت نيابة مكافحة الفساد في السودان، اليوم التحقيق والتحري مع بكري حسن صالح النائب الأول السابق للرئيس المعزول عمر البشير، في البلاغ 228 المفتوح تحت المواد 89/ 90/ 91/ 110 من القانون الجنائي والمدان فيه المدعو فهد عبدالواحد الذي تم القبض عليه في قضية مخدرات وصدر الحكم في مواجهته بالسجن المؤبد وأودع السجن وتم الإفراج عنه عقب ذلك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وطالب المتهم، بكري حسن صالح، إمهاله للجلسة القادمة ليتم استجواب في حضور محاميه عبدالباسط سبدرات.

وتم قبول الطلب وتحديد يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس المقبل موعداً لمثوله أمام النيابة.

جدير بالذكر، أن نيابة مكافحة الفساد استجوبت في وقت سابق مدير عام الشرطة السودانية الأسبق هاشم الحسين في البلاغ وتم القبض عليه والإفراج عنه بالضمانه.