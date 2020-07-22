ضبط 97 قضية تموينية و 2496 مخالفة مرورية بمطروح

نظمت مديرية أمن مطروح عددًا من الحملات الأمنية لفرض السيطرة الأمنية وتحقيق الإنضباط بالشارع المطروحي، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 97 قضية تموينية تنوعت ما بين غلاء أسعار وعدم وجود شهادات صحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد.

وحرر قسم شرطة مرافق مطروح 157 محضر إشغال طريق وبائعين متجولين، بالإضافة إلى تحرير 15 قضية متنوعة منها تشغيل مقهى بدون ترخيص، وعدم الإخطار عن نزلاء بشقق مفروشة وعدم وجود شهادات صحية وقضايا مزاولة مهنة بدون ترخيص.

وتمكنت إدارة مرور مطروح من ضبط 2496 مخالفة مرورية متنوعة، منها 30 محضر سير خلال فترة الحظر من الثانية عشر ليلًا وحتى الرابعة صباحًا، و 60 محضر عدم ارتداء كمامات داخل وسائل المواصلات.

وأشاد محافظ مطروح خالد شعيب، بجهود الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء عماد كدواني مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، والأجهزة المعاونة على الجهود الأمنية المبذولة لتحقيق الأمن للمواطن بالشارع المطروحي.