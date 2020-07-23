بدأت أعمال تطويره.. 10 معلومات عن حمام كليوباترا السياحى في مطروح

لم تترك محافظة مطروح حمام كليوباترا، أحد أشهر معالمها السياحية، يئن خلال فترة توقف الزيارات للمعالم السياحية، بسبب جائحة كورونا، لتستغل المحافظة تلك الفترة لتطوير هذه البقعة السياحية الهامة.

وتشرف مديرية الإسكان بمطروح على أعمال تطوير حمام كليوباترا السياحى بمدينة مرسى مطروح، والذى تنفذه خلال الفترة الحالية، تمهيدا لافتتاحة قريبا واستقبال الزائرين به مع بداية تشغيل المزارات السياحية فى مطروح خلال الفترة المقبلة مع انتهاء جائحة كورونا.

وتنشر "الوطن" 10 معلومات حول حمام كليوباترا وتطويرة فى مطروح.

- أحد المزارات السياحية فى مدينة مرسى مطروح.

- يقع أمام شاطىء كليوباترا السياحى.

- يرجع تسميته بهذا الاسم لما يتردد منذ زمن بزيارة ملكة مصر كليوباترا واستحمامها به.

- إنشاء ممر بالخرسانة والدبش الصخرى بما يتماشى مع الطبيعة البيئية لمطروح.

- صيانة الممشى الزجاجى الموصل للحمام من الداخل من خلال شركة متخصصة.

- عمل برجولات للجلوس فيها للزائرين لرؤية البحر والإستمتاع به.

- وجود تمثال للملكة كليوباترا فى واجهة الحمام من الخارج بما يليق بالمزار السياحى.

- صيانة شبكة الضوء الليليلة التى تضىء الحمام بمختلف الألوان أمام الزائرين ليلا.

- يتميز بالخيمة البدوية التى يجلس بها رواد الحمام لتناول الشاى الزردة البدوى الذى تشتهر به مطروح.

- وجود منافذ لبيع الصناعات اليدوية من منتجات البيئة بمطروح.