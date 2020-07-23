أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاربعاء ، جدول مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2019 – 2020، والذي سيتم استئانفه يوم 6 أغسطس، بعد إجازة عيد الأضحى، بعد توقف الدوري بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن" جدول مواعيد مباريات الدوري المصري بعد استئنافه والقنوات الناقلة..

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

ومن المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.

المباريات المؤجلة

الزمالك ضد المصري تلعب بتاريخ 6-8-2020 الساعة 8 مساءً على استاذ الجيش ببرج العرب.

نادي مصر ضد الإنتاج الحربي تلعب بتاريخ 8-8-2020 الساعة 4 مساءً، على ستاد الكلية الحربية.

مصر المقاصة ضد أسوان تلعب بتاريخ 9-8-2020 الساعة 5 م، ستاد المقاولون العرب.

الأهلي ضد إنبي تلعب بتاريخ 9-8-2020 الساعة 8م، ستاد القاهرة الدولي.

حرس الحدود ضد المصري تلعب بتاريخ 10-8-2020 الساعة 9 مساءً، على ملعب الجيش بالسويس.

الاتحاد السكندري ضد الزمالك تلعب بتاريخ 10-8-2020 الساعة 9م، على ستاد برج العرب.

الأسبوع الـ19

بيراميدز ضد طنطا تلعب بتاريخ 10-8-2020 الساعة 6:30م، على ستاد الدفاع الجوي

أسوان ضد نادي مصر تلعب بتاريخ 13-8-2020 الساعة 4 م، على ستاد الشرطة الرياضي

سموحة ضد المقاولون العرب تلعب بتاريخ 13-8-2020 6:30 م.، على ملعب اسكندرية الدولي.

الجونة ضد الاتحاد السكندري تلعب بتاريخ 14-8-2020 الساعة 4م، على ملعب خالد بشارة بالجونة.

وادي دجلة ضد حرس الحدود تلعب بتاريخ 14-8-2020 الساعة 6:30 م، على ملعب بترو سبورت.

المصري ضد الإسماعيلي تلعب بتاريخ 14-8-2020 الساعة 18:30 6:30 م، على ملعب برج العرب.

الإنتاج الحربي ضد الأهلي تلعب بتاريخ 14-8-2020 الساعة 9 م، على ملعب السلام.

الزمالك ضد مصر المقاصة تلعب بتاريخ 15-8-2020 الساعة 8 م، على ملعب القاهرة الدولي.

الأسبوع الــ 20

بيراميدز ضد طلائع الجيش تلعب بتاريخ 16-8-2020 الساعة 8م، ملعب الدفاع الجوي.

إنبي ضد سموحة تلعب بتاريخ 17-8-2020 الساعة 4م، على ملعب بترو سبورت.

المقاولون العرب ضد الإنتاج الحربي تلعب بتاريخ 17-8-2020 الساعة 6:30 م، على ستاد المقاولون العرب.

الأهلي ضد أسوان تلعب بتاريخ 17-8-2020 الساعة 9 م على ستاد القاهرة الدولي

مصر المقاصة ضد الجونة تلعب بتاريخ 18-8-2020 الساعة 4 مساءً، على ملعب المقاولون العرب.

طنطا ضد حرس الحدود تلعب بتاريخ 18-8-2020 الساعة 18:30 على ملعب نادي طنطا

الاتحاد ضد المصري تلعب بتاريخ 18-8-2020 الساعة 18:30 على ملعب الجيش بالسويس

نادي مصر ضد الزمالك تلعب بتاريخ 18-8-2020 الساعة 21:00 على ملعب الكلية الحربية

الإسماعيلي ضد وادي دجلة تلعب بتاريخ 19-8-2020 الساعة 20:00 على ملعب الإسماعيلية

الأسبوع الــ21

الإنتاج الحربي ضد إنبي تلعب بتاريخ 21-8-2020 الساعة 16:00 ملعب السلام

أسوان ضد المقاولون العرب تلعب بتاريخ 21-8-2020 الساعة 18:30 ملعب اتحاد الشرطة

سموحة ضد بيراميدز تلعب بتاريخ 21-8-2020 الساعة 21:00 ملعب الاسكندرية الدولي

طلائع الجيش ضد طنطا تلعب بتاريخ 22-8-2020 الساعة 16:00 ملعب جهاز الرياضة العسكري

الجونة ضد نادي مصر تلعب بتاريخ 22-8-2020 الساعة 16:00 على ملعب خالد بشارة بالجونة

المصري ضد مصر المقاصة تلعب بتاريخ 22-8-2020 الساعة 18:30 على ملعب الجيش بالسويس

الزمالك ضد الأهلي تلعب بتاريخ 22-8-2020 الساعة 21:00 على ملعب القاهرة الدولي

حرس الحدود ضد الإسماعيلي تلعب بتاريخ 23-8-2020 الساعة 17:00 على ملعب حرس الحدود بالمكس

وادي دجلة ضد الاتحاد تلعب بتاريخ 23-8-2020 الساعة 20:00 على ملعب بتروسبورت.

الأسبوع الـ22

إنبي ضد أسوان تلعب بتاريخ 25-8-2020 الساعة 17:00 على ملعب بتروسبورت

بيراميدز ضد الإنتاج الحربي تلعب بتاريخ 25-8-2020 الساعة 20:00 على ملعب الدفاع الجوي.

طلائع الجيش ضد سموحة تلعب بتاريخ 26-8-2020 الساعة 16:00 على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

نادي مصر ضد المصري تلعب بتاريخ 26-8-2020 الساعة 18:30 على ملعب الجيش بالسويس.

الأهلي ضد الجونة 26-8-2020 الساعة 21:00 على ملعب القاهرة الدولي.

الاتحاد ضد حرس الحدود تلعب بتاريخ 27-8-2020 الساعة 16:00 على ملعب الاسكندرية الدولي.

مصر المقاصة ضد وادي دجلة تلعب بتاريخ 27-8-2020 الساعة 18:30 على ملعب المقاولون العرب.

طنطا ضد الاسماعيلي تلعب بتاريخ 27-8-2020 الساعة 18:30 على ملعب نادي طنطا.

المقاولون العرب ضد الزمالك تلعب بتاريخ 27-8-2020 الساعة 21:00 على ملعب السلام.