أمير الكويت يغادر إلى الولايات المتحدة لاستكمال علاجه

غادر أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، فجر اليوم الخميس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال علاجه الطبي، وفقًا لما نقلته لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح قال في بيان صحفي أمس الأربعاء، إن سفر أمير الكويت، تقرر بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج له.

وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح، يوم السبت الماضي، دخول أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى المستشفى؛ لإجراء فحوصات طبية، تبعها إجراء جراحة تكللت بالنجاح.

وأعلن وزير الديوان الأميري في ذات اليوم، صدور قرار أميري بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتًا.