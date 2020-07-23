مصرع سيدة وطفلة وإصابة 9 آخرين في حوادث متفرقة بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج، عدة حوادث سير أسفرت عن مصرع ربة منزل وطفلة، وإصابة 9 آخرين، تم نقل الجثث والمصابين للمستشفيات القريبة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم بوقوع مصادمة ووجود متوفاة ومصابة بناحية الخلوة، أنتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة قيادة "حسين.ح.ح" 55 عاما سائق ويقيم بذات الناحية محملة بأسطوانات بوتاجاز فارغة على الطريق اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بكل من نور كرم، 13 عاما تلميذة، وشقيقتها مريم، 14 عاما طالبة.

نتج عن الحادث وفاة الأول وإصابة الثانية بجرح قطعي عميق بالفخذ الأيسر، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي والمصابة لمستشفى سوهاج الجامعي، بسؤال والد الطفلتين اتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث، تم التحفظ على السيارة وحمولتها.

وتبلغ لمركز شرطة طما بوجود حادث تصادم ومتوفاة وبالفحص تبين أنه أثناء قيادة "أحمد.ي.م" 16 عاما تلميذ ويقيم بندر طما، دراجة بخارية بدون لوحات معدنية اختل توازنه واصطدم بـ "عطيات.ا.ع" 65 عاما ربة منزل حال عبورها الطريق.

ونتج عن ذلك وفاة المذكورة وإصابة قائد الدراجة جروح وسحجات متفرقة بالجسم، تم نقل الجثة والمصاب لمستشفي طما المركزي، تم رفع آثار الحادث والتحفظ علي الدراجة البخارية، بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بإصابتها بجرح قطعي بالرأس ونزيف بالأنف وإشتباه كسر بالجمجمة وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ونزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وتبلغ لمركز شرطة المراغة بوجود مصادمة بناحية نجع أبو عوض، بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "رمضان.م.ع" 30 عاما سائق ويقيم بناحية بني وشاح اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بتروسيكل بدون لوحات معدنية قيادة "عبد الله.ر.ا" 16 عاما تلميذ.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائدي المركبتين و2 آخرين من مستشفى التروسيكل بكسور وجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي

وتبلغ لمركز شرطة المنشاة بانقلاب سيارة ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز، أنتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سيارة نقل الأقصر قيادة "توفيق.م.ع" 29 عاما سائق ويقيم الأقصر اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة واثنين من مرافقيه باشتباه كسور وجروح متفرقة بالجسم وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي.

حررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة.