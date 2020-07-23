محافظ الشرقية: المخالفات والعشوائيات تكلف الدولة مليارات

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه يتم العمل على كل المحاور بحيث يتم إعادة الانضباط للوضع داخل المحافظة بالنسبة للتعديات والمخالفات، فضلا عن أن الأراضي الزراعية في المحافظة تمثل نسبة 87% من مساحة المحافظة وبالتالي هي عرضة للتعديات المستمرة.

وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أننا نحتاج إلى وقف عمليات التعديات حفاظا على الرقعة الزراعية وإعادة تنسيق المناطق السكنية بحيث يتم عمل حيز عمراني لكل منطقة حتى لا يتم الخروج عنها، وذلك لأن المخالفات والعشوائيات تسبب مشكلة كبيرة بالنسبة للخدمات "الصرف الصحي، المياه، الكهرباء، الرصف"، وكل هذه الأشياء تكلف الدولة مليارات وخاصة في حالة وجود عشوائيات نضطر إلى تغيير من الخريطة.

وتابع، أنه عندما يكون الوضع منتظم من خلال وجود حيز عمراني ومخططات واضحة نبدأ بوضع خطة "الصرف، مياه االشرب، أماكن المدارس، والطرق" بسهولة وهو ما نسعى إليه في الوقت الحالي وبدأنا بتحديد بعض الأماكن ونحاول عمل مخطط للمدن بحيث أن ننقل المناطق العشوائية بشكل حضاري، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن تعديات المباني الموجودة الآن هي في الأصل أراضي زراعية ولكن طبقا لشروط التصالح سيتم دراسة ما إذا كانت ستدخل في الحيز العمراني الجديد من عدمه، وكل هذه الأمور يتم أخذها في الاعتبار وقت دراسة ملف التقنين والتصالح مع مخالفات المباني، ولكن التعديات الخاصة بأملاك الدولة إذا كانت أراضي زراعية أو غير زراعية فهذا ملف كامل يتم العمل عليه وكل من تعدى على أراضي الدولة يتم تقنين وضعه ويدفع رسوم محددة ونبدأ بالتقسيط له.