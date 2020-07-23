مارسيل خليفة يجري عملية جراحية بالقلب ويطمئن جمهوره

انتشرت في الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان اللبناني مارسيل خليفة، وهو يرقد داخل أحد المستشفيات.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن الفنان مارسيل خليفة أجرى عملية جراحية لقلبه في أستراليا، وطمأن مارسيل خليفة جمهوره على حالته الصحية بعد أن خضع لجراحة في القلب، وذكر لمصادر صحفية لبنانية: "عززنا الشرايين التي تضخ حباً وفرحاً ودماً للقلب".

يذكر أنّ "خليفة"، نقل إلى أحد المستشفيات في مدينة سيدني باستراليا بعدما فاجأته ألام أعلى الصدر، فتبيّن بعد الفحوصات وجود انسداد في شرايين القلب، وهو لا يزال في المستشفى ويتماثل للشفاء.