أحمد نافع يتعاون مع مدين في ألبومه الجديد "1000 حياة"

أكد المطرب أحمد نافع، أنه بصدد التجهيز لطرح ألبومه الجديد "1000 حياة"، بشكل نهائي وذلك في أخر شهر يوليو الحالي تزامنا مع إجازة عيد الأضحى حيث يضم الألبوم 12 أغنية مختلفة ومتنوعة على مستوى الكلمات واللحن والتوزيع.

أولى هذه الأغنيات "ليلة في الغرام"، كلمات أسامة الشاعر، وألحان حسيني، وتوزيع طارق توكل، والأغنية الثانية "الحب أهو"، من كلمات أسامة الشاعر، وألحان حسيني وتوزيع طارق توكل، وجيتارات: أحمد حسين. والأغنية الثالثة هي "بقولك إيه" من كلمات إسلام عماد الدين، وأسامة الشاعر، ومن ألحان أحمد نافع، وتوزيع طارق توكل، وجيتارات أحمد حسين ووتريات تركي، والأغنية الرابعة "بعد وقت"، من كلمات أسامة الشاعر وألحان حسيني وتوزيع محمد السيد.

والأغنية الخامسة "على كيفها" من كلمات أسامة الشاعر وألحان: أحمد نافع، وتوزيع: محمد السيد، وجيتار: روكيت وقانون: ماجد سرور، وناي: محمد عاطف ووتريات: يحيي الموجي.

والأغنية السادسة "بحب افتكرها"، من كلمات أحمد علي موسى، وألحان: مدين وتوزيع: طارق توكل والأغنية السابعة "بحب افتكرها"، من كلمات: أسامة الشاعر، وألحان: حسيني، وتوزيع: طارق توكل، وجيتار: أحمد حسين، والأغنية الثامنة "ولا أقدر"، من كلمات: وائل توفيق، وألحان: محمد شحاته، وتوزيع: محمود صبري، والأغنية التاسعة هي "وقابلتها" من كلمات: وائل توفيق، وألحان:مدين وتوزيع: طارق توكل، وجيتار: أحمد حسين، والأغنية العاشرة هي "1000حياة" من كلمات: أسامة الشاعر، وألحان حسيني، وتوزيع: محمد السيد وجيتار: أحمد حسين والأغنية الحادية عشر "سوء اختيارنا"، من كلمات: أسامة الشاعر، وألحان حسيني، وتوزيع: طارق توكل، وأغنية الأخيرة "زي القمر" من كلمات: أسامة الشاعر، وألحان حسيني، وتوزيع: طارق توكل.

يذكر أن آخر أغانيه "ليلة في الغرام" التي تجاوزت نسبة مشاهدة 2 مليون ونصف على يوتيوب وأغنية "ولا أقدر" ضمن أغاني الألبوم وتجاوزت نسبة مشاهدة تخطت 5 ملايين مشاهدة.