بسبب كورونا.. ممنوع الخروج من طنجة في عيد الأضحى

قررت السلطات المغربية تقييد حركة السفر من مدينة طنجة شمال المملكة خلال عطلة عيد الأضحى، وسط مخاوف من انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بسبب التنقلات المكثفة التي يشهدها هذا العيد عادة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقالت نقابة رجال الأعمال في بيان، اليوم، إن "والي طنجة أعلن في اجتماع مع الفاعلين الاقتصاديين بالمدينة، أن السفر خارجها ممنوع تماما خلال عطلة عيد الأضحى".

وأضافت النقاية، أنه طلب من الشركات العاملة بالمدينة عدم منح أي رخص استثنائية تسمح لعمالها بالسفر خلال فترة العيد.

وكانت السلطات أعلنت منتصف يوليو الجاري إعادة فرض حجر صحي على طنجة، ثاني قطب اقتصادي بالبلاد، عقب ظهور بؤر وبائية، لكن الإغلاق اقتصر لاحقا على بعض أحيائها، مع استئناف رحلات القطارات منها وإليها.

وتضم جهة طنجة أكبر عدد من الحالات النشطة للمصابين بمرض "كوفيد 19"، والذي أصاب حتى الآن قرابة 18 ألف شخص في المغرب، توفي 285 منهم.

ورفعت السلطات ابتداء من الاثنين الماضي، الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي بين المدن من 50 إلى 75% بموجب المرحلة الثالثة لتخفيف الإغلاق الصحي.

وكان رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني دعا في نفس الوقت إلى "الحد من التنقل غير الضروري خلال مناسبة عيد الأضحى للتقليل من الازدحام الذي من شأنه أن يتسبب في انتقال العدوى".

وتشهد عطلة العيد، المرتقب في المغرب في 31 يوليو الجاري، عادة حركة مكثفة للمسافرين والتجمعات العائلية.

وبدأ تخفيف الحجر الصحي، الذي فرض في 20 مارس الماضي، مطلع يونيو الماضي، بينما يستمر حال الطوارئ الصحية حتى 10 أغسطس المقبل، مع إلزامية وضع الكمامات الواقية تحت طائلة عقوبات.

وحذرت السلطات المغربية، في الفترة الأخيرة من التراخي في الالتزام بإجراءات الوقاية، خصوصا في الفضاءات المهنية، مؤكدة على إعادة إغلاق أية منطقة أو حي أو وحدة إنتاجية لا تحترم الإجراءات الوقائية.