الحرس الثوري الإيراني يكشف هوية منفذ تفجير منشأة نطنز النووية

قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم، إن الحرس الثوري الإيراني تمكن من تحديد هوية الشخص الذي نفذ الانفجار في منشأة نطنز النووية وسط البلاد في 2 يوليو الجاري، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وأوضح موقع "ديده بان إيران" أن الحرس الثوري الإيراني حدد أن منفذ العملية هو إرشاد كريمي الذي كان لسنوات عديدة مقاولا للمنشأة وتحمل المسؤولية عن إطلاق دورة تخصيب اليورانيوم في محطة نطنز النووية الواقعة في محافظة أصفهان وسط البلاد.

وأشار الموقع الإيراني، استنادا إلى مصادر، إلى أن كريمي "فجر مع فريقه قاعة الطرد المركزي وتسبب في إلحاق أضرار كبيرة بالصناعة النووية والسمعة لبلاد".

وأضافت المصادر، أن صلاحيات كريمي كمقاول في محطة نطنز النووية كانت مؤيدة من قبل وكالة المخابرات في أصفهان.

وشهدت إيران خلال الأسابيع الماضية سلسلة انفجارات هزت عدة مواقع عسكرية ونووية وصناعية بينها منشأة نطنز يوم 2 يوليو الجاري.