روسيا تدعو أمريكا وإسرائيل إلى وقف قصف سوريا واحتلالها

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الولايات المتحدة إلى وقف "احتلال" الأراضي السورية.

وطالب الدبلوماسي الروسي، كذلك إسرائيل بالتخلي عن شن ضربات تستهدف الأراضي السورية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، مساء اليوم.

واستهدفت غارات إسرائيلية، مساء الاثنين الماضي، مواقع للجيش العربي السوري وميليشيات إيران في العاصمة دمشق، حيث دوت انفجارات عنيفة تزامناً مع تصدي الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري لعدد من تلك الصواريخ.

وقال "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، مقره العاصمة البريطانية "لندن"، إن عدة صواريخ إسرائيلية ضربت المنطقة الواقعة جنوب وجنوب غرب العاصمة دمشق، دون أن تتمكن الدفاعات الجوية التابعة للحكومة السورية من إسقاط تلك الصواريخ، رغم انطلاقها من 3 اتجاهات في ازرع والسويداء والقنيطرة جنوب سوريا.

ووقعت غارات أخرى في كل من درعا والقنيطرة جنوب سوريا أسفرت عن إصابات، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.