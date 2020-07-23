مقاتلة تقترب من طائرة إيرانية.. طهران تؤكد وتل أبيب تنفي

قالت وكالة "رويترز" للأنباء، مساء اليوم، نقلاً عن وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للأنباء، إن مقاتلة إسرائيلية اقتربت من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، مما دفع الطيار إلى تغيير الارتفاع سريعاً لتجنب الاصطدام، ما تسبب في إصابة عدد من الركاب.

وأظهر تسجيل مصور نشرته وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للأنباء طائرة مقاتلة من نافذة طائرة الركاب وتعليقات من راكب، وفقا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية.

وذكرت قناة "العربية"، أن مصادر في تل أبيب تنفي أن تكون المقاتلة إسرائيلية.