أعلنت وكالة إرنا الإيرانية، وفاة أحد المصابين بحادثة طائرة ماهان الإيرانية، فيما هبطت الطائرة الإيرانية في بيروت وتم نقل مصاب إلى أحد المستشفيات.

وكانت قالت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، قالت في وقت سابق، اليوم، إن طائرة حربية إسرائيلية اعترضت طائرة ركاب إيرانية متوجهة إلى بيروت فوق الأجواء السورية.

وأدت عملية الاعتراض إلى إصابة عدد من ركاب طائرة خطوط "ماهان" الإيرانية بجروح جراء الانخفاض والارتفاع المفاجئ، ووفقا لمعلومات وبيانات الطائرة، فإن السجل يظهر مسارا صحيحا وطبيعيا.

وفي سياق متصل، قالت وكالة فارس الإيرانية، إن مقاتلات لسلاح الجو الإسرائيلي اعترضت الطائرة فوق دمشق.

من جانبها، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن مقاتلة إسرائيلية اقتربت من طائرة ركاب إيرانية فوق سوريا.

وأشارت "العربية"، إلى أن المقاتلة التي اقتربت من طائرة الركاب الإيرانية من طراز أف - 15

من جانبه، قال قبطان الطائرة الإيرانية، إن مقاتلتان أمريكيتان اقتربتا من طائرة الركاب فوق سوريا.

بدوره، قال مصدر في مطار بيروت، إن بعض ركاب الطائرة الإيرانية أصيبوا إصابات طفيفة.

بدورها، مصادر إسرائيلية تنفي اقتراب مقاتلة إسرائيلية من طائرة ركاب إيرانية.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن وكالة إيرانية، قولها إن الطائرة تابعة لشركة ماهان هبطت في بيروت، مشيرة إلى وقوع جرحى بين ركاب الطائرة التي اقتربت منها مقاتلة إسرائيلية.