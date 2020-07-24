مخرج "زنزانة 7" ينتهي من أعمال مونتاج الفيلم... وعرضه بعيد الأضحي

انتهي المخرج إبرام نشأت من مونتاج أحداث فيلم "زنزانة 7" للفنان أحمد زاهر ونضال الشافعي، والمقرر عرضه ضمن موسم عيد الأضحي المقبل.

وقد طرحت الشركة المنتجة لـ "زنزانة 7"، منذ يومين، البوستر الدعائي للفيلم، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي .

فيلم "زنزانة 7"، من المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، ويشارك في بطولته أحمد زاهر، نضال الشافعي، مايا نصري، منة فضالي، عبير صبري، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، أحمد التهامي، منى الزرقاني، تأليف حسام موسى، ومن إخراج إبرام نشأت.