رنيم الوليلي: أزمة كورونا سهلت قرار اعتزالي ولكن لم أعتزل بسببها

نفت رنيم الوليلي بطلة العالم في الاسكواش، أن تكون أزمة فيروس كورونا هي السبب، وراء قرارها بالاعتزال.

وقالت "الوليلي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"،: "الناس ظالمة كورونا معانا وفاكرة أني نمت وصحيت وقولت كفاية كده عشان الكورونا"، مؤكدة أن الأزمة الحالية سهلت عليها اتخاذ القرار بسبب عدم وجود بطولات وألا يكون قرار اعتزالها انسحاب من أي بطولة.

وأشارت أن العام الماضي شهد اعتزال 4 من أساطير الاسكواش: "أنا مكنتش بنام مش عشان خايفة من الاعتزال لكن عشان كل لما أجي أنام كنت بكتب كلام الاعتزال في دماغي"، لافتة أنها مهدت للاعتزال مع أسرتها ومدربها وفريقها الفني.

وأكدت "الوليلي"، أن والدتها سعيدة بخبر اعتزالها وأنها اعتزلت اللعبة وهي مصنفة رقم واحد عالميًا، مشيرة أن خبر الاعتزال كان صعب في البداية ولكنها أصبحت سعيدة بعد ذلك.

ولفتت "الوليلي" أن زوجها حزن بسبب اعتزالها "كان قاعد متضايق ومتخيلتش أن يوم اعتزالي أنه يبقى هو زعلان وأنا العكس ودي حاجة كانت غير متوقعة بالنسبة لي".

وتحدثت "الوليلي" عن بعض ذكرياتها التي لم تنساها في لعبة الاسكواش طوال 25 عاما، منها وصولها لبطولة العالم فردي وفرق وتصنيفها كرقم 1 عالميًا لمرتين وخسارات عايشتها منها خسارة نهائي بطولة العالم في نادي وادي دجلة عام 2014، لافتة أنها تتذكر هذه الخسارة بسعادة نظرًا لما تعلمته بسبب هذه المباراة.