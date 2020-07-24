أمانة الوفد ببورسعيد ترفض إيقاف الحصص الاستيرادية لبعض مستحقيها

أصدرت لجنة الوفد العامة ببورسعيد برئاسة محمد ناجي رئيس اللجنة، بيانا حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة الباسلة خلال الساعات الأخيرة، حول إيقاف بعض الحصص الاستيرادية.

وجاء بالبيان "ردا على ما يثار حاليا فى الشارع البورسعيدى بشأن الحصص الاستيرادية وإيقاف بعضها بشكل مؤقت والاتجاه نحو إلغاء جزء آخر من هذه البطاقات، يؤكد حزب الوفد ببورسعيد لكل مواطن يعيش على أرض هذه المدينة أن الحزب لم ولن يتخلى عن أية قضية تشغل الرأى العام البورسعيدى ولم يقف مكتوف الأيدى أمام مشكلات المدينة الحرة وماحدث بشأن الحصص الاستيرادية الموقوفة حاليا لأكثر من 8 آلاف مواطن، فقد وكل الحزب المستشار أحمد عزام نائب رئيس اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة الحق المسلوب من هذه الحصص".

وأكد الحزب في بيانه أنه أجرى اتصالات مع الأجهزة المختلفة لعدم حرمان المستحقين للحصص من حقهم القانونى خاصة من هم أبناء المدينة أثناء فترة التهجير، وأن هذه الحصص التى كان يتم صرفها أصبحت حق مكتسب للجميع، وأن حزب الوفد تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، سيظل داعما لكل قضايا أهالى بورسعيد والوقوف معهم فى كل ما يتعلق بحياتهم المعيشية".

وواصل البيان "أما ما يثار حول التصريحات الأخيرة للقيادة التنفيذية بالمحافظة بشأن إعادة النظر فى جميع الحصص الاستيرادية فإن حزب الوفد يرفض أى مساس بالمخصصات الاستيرادية المقررة لجميع الحصص الاستيرادية بجميع فئاتها، كما كان متبعا فى السنوات السابقة، فإن حزب الوفد تحت رئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة سوف يتخذ كل السبل والطرق القانونية التى تضمن عدم المساس بها مع سرعة صرفها لكل المستحقين لأنها تمثل حياة كبيرة وكريمة لقطاعات عديدة من أهالى المدينة وتتعرض بأرزاقهم وحياتهم المعيشية فى ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد".

وأكد حزب الوفد أنه سيواجه أية قرارات تصدر ضد المواطن البورسعيدى بتصعيد كبير على الجهات والأجهزة، وسيظل حزب الوفد مواجها لأية تعديات على حقوق أهالى بورسعيد".