الدولار يستقر في عدد كبير من البنوك

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا سعريا، دون تغيير في عدد كبير من البنوك، وفق آخر تحديث للبنوك، أمس، ليباع في البنك الأهلي المصري، مصر العربي الأفريقي، التجاري الدولي ليباع بـ16.02 جنيه، مقابل 15.92 جنيه للشراء.

كما سجّل أعلى سعر لبيع وشراء الدولار، في بنك المشرق، الأهلي الكويتي بيريوس، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، الإمارات دبي الوطني، ليباع بـ16.04 جنيه، مقابل 15.94 جنيه للشراء.