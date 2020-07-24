رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. المضادات السورية تدمر هدفا إسرائيليا في الجولان المحتل

كتب:

وكالات
12:28 م | الجمعة 24 يوليو 2020
الجولان المحتل

الجولان المحتل

دمرت الدفاعات الجوية السورية هدفا إسرائيليا في منطقة الجولان بريف محافظة القنيطرة.

وقال مصدر ميداني في ريف القنيطرة، إن المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري أطلقت نيرانها باتجاه هدف معادي فوق سماء بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي قادما من الجولان المحتل، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأكد المصدر أن جميع أصوات الانفجارات التي سمع دويها في أرجاء المنطقة، ناجمة عن عملية التصدي من قبل مضادات الجيش السوري في الشرق.

ورجح المصدر أن الهدف المعادي هو عبارة عن طائرة إسرائيلية مسيرة حاولت دخول الأجواء السورية قادمة من منطقة الجولان المحتلة وتمكنت الدفاعات الجوية من التصدي لها.

اقرأ المزيد:

الدفاعات الجوية السورية تعترض أجساما معادية في اللاذقية

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لطائرات مسيرة فوق مدينة حماة

عاجل.. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر

  الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان في أجواء السويداء ودير الزور

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لطائرة مسيرة مجهولة في ريف حماة