عاجل.. المضادات السورية تدمر هدفا إسرائيليا في الجولان المحتل

دمرت الدفاعات الجوية السورية هدفا إسرائيليا في منطقة الجولان بريف محافظة القنيطرة.

وقال مصدر ميداني في ريف القنيطرة، إن المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري أطلقت نيرانها باتجاه هدف معادي فوق سماء بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي قادما من الجولان المحتل، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأكد المصدر أن جميع أصوات الانفجارات التي سمع دويها في أرجاء المنطقة، ناجمة عن عملية التصدي من قبل مضادات الجيش السوري في الشرق.

ورجح المصدر أن الهدف المعادي هو عبارة عن طائرة إسرائيلية مسيرة حاولت دخول الأجواء السورية قادمة من منطقة الجولان المحتلة وتمكنت الدفاعات الجوية من التصدي لها.