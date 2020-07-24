الزراعة: توقيع برتوكول دولي لمساعدة صغار المزارعين لتسويق منتجاتهم

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، يفيد توقيع برتوكول مع مشروع دعم الأعمال الزراعيه والأمن الغذائي "فاس"، بهدف التعاون في مجال الدعم الفني لتكويد المحاصيل البستانية مثل الرمان كبداية ثم الفاصوليا والبصل والعنب والعديد من المنتجات الأخرى، وذلك في محافظات الصعيد.

وقال العطار إنه ومن خلال هذا البرتوكول تم بدء موسم تكويد مزارع الرمان في أسيوط، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وشركة (محاصيل) المتخصصة في رفع إحداثيات المزارع بالبدء في تكويد مزارع الرمان بأسيوط ورفع إحداثيتها من خلال الأقمار الصناعية واستخدام تكنولوجيا الـ GPS وسحب عينات وإرسالها للمعمل المركز لمتبقيات المبيدات، وتسعى الإدارة المركزين الحجر الزراعي المصري إلى التعاون مع كل شركاء التنمية من أجل خدمة المزارع المصري وتنمية الصادرات إلى الأسواق المختلفة.

وأضاف العطار أن مشروع دعم الأمن الغذائي والأعمال الزراعية FAS هو أحد مشاريع برنامج التنمية الزراعية وزيادة الدخل الريفي ARDII، والذي يتم تنفيذه بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ويعمل تحت إشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث يهدف مشروع FAS إلى زيادة مصادر دخل صغار المزارعين من خلال التوصية بأفضل الفرص التسويقية وتحسين كمية جودة المحاصيل البستانية في صعيد مصر من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيده والإنتاج وفقا لمتطلبات الأسواق العالمية من ناحية السلامة وجودة الغذاء، ويعمل المشروع على نطاق سبع محافظات تشمل أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف.