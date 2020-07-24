في ذكرى وفاته.. رأفت الميهي رائد الفانتازيا في السينما المصرية

كان عاشقا للسينما يمارس كل فنونها من تأليف وإخراج وتدريس أيضا، رأفت الميهي الذي بدأ التجريب في السينما المصرية ليصل لتقديم الفانتازيا في عدد من الأفلام حتى أصبح رائدا لها بمصر.

كانت بداية رأفت الميهي السينمائية في عام 1967 كسيناريست بفيلم "وجفت الأمطار"، وفي السبعينيات تعاون مع المخرج الكبير كمال الشيخ ليقدما أربعة أفلام سينمائية هي "غروب وشروق، على من نطلق الرصاص، الهارب، شيء في صدري".

كما تعاون مع المخرج عاطف سالم في فيلم "أين عقلي" حينما كتب السيناريو والحوار للفيلم المأخوذ عن رواية للأديب إحسان عبدالقدوس، كما كتب السيناريو والحوار بمشاركة إحسان عبدالقدوس ورمسيس نجيب للفيلم الشهير "الرصاصة لا تزال في جيبي" مع المخرج حسام الدين مصطفى.

مع بداية الثمانينيات بدأ رأفت الميهي الاتجاه للإخراج وفي عام 1981 كتب وأخرج فيلم "عيون لا تنام" من بطولة أحمد زكي ومديحة كامل والمأخوذ عن مسرحية للكاتب يوجين أونيل، وفي عام 1983 تعاون مع الزعيم عادل إمام في فيلم "الأفوكاتو" قصة وسيناريو وحوار وإخراج رأفت الميهي، وفي منتصف الثمانينيات يقدم فيلم "للحب قصة أخيرة" من تأليفه وإخراجه مع الفنان يحيي الفخراني.

وفي منتصف الثمانينيات كون مع الفنان الراحل محمود عبدالعزيز ثنائيا قدما من خلاله عددا من أفلام الفانتازيا مثل "سيداتي أنساتي، السادة الرجال وسمك لبن تمر هندي".

كما اهتم رأفت الميهي بالإنتاج السينمائي فقد أنتج على مدار تاريخه الفني 12 فيلما سينمائيا كان من أبرزهم "المتوحشة، الأفوكاتو ويادنيا يا غرامي"، كما كان له تجربة وحيدة مع الدراما التلفزيونية حينما قدم رواية الأديب الكبير خيري شلبي "وكالة عطية" في مسلسل تلفزيوني عام 2009 من كتابته وإخراجه.

رحل عن عالمنا المخرج والكاتب رأفت الميهي في مثل هذا اليوم 24 يوليو عام 2015 عن عمر يناهز 75 عاما بعد أن قدم ما يقارب الثلاثين فيلما من تأليفه و14 فيلما سينمائيا من إخراجه كان آخرهم فيلم "علشان ربنا يحبك" عام 2000.