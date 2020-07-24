الأوقاف المغربية: صلاة عيد الأضحى في البيوت

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، اليوم، عدم إقامة صلاة العيد الأضحى في المصليات والمساجد، نظرا إلى انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأشارت الوزارة المغربية، في بيان، إلى أنها تذكر "المواطنين والمواطنات أن الاحتراز من عدوى الوباء لا يسمح بإقامة صلاة عيد الأضحى بالمصليات والمساجد، وتجوز إقامتها في البيوت، وليست الخطبة شرطا فيها، ووقتها بعد طلوع الشمس بنصف ساعة إلى وقت الزوال".

وكانت الوزارة المغربية، دعت أيضا إلى إقامة صلاة عيد الفطر في البيوت، من جراء كورونا المستجد الذي أصاب 18 ألفا و264، توفي 292 منهم بينما تعافى 15 ألفا و872.

وفي 15 يوليو الجاري، استأنفت مساجد المغرب، إقامة الصلوات الخمس، باستثناء صلاة الجمعة، وسط تدابير وقائية لأجل كبح انتشار كورونا المستجد.

وقام المغرب برفع القيود على نحو تدريجي، في يونيو الماضي، لكنه أبقى على عدد من الإجراءات الوقائية والصحية لأجل تفادي ارتفاع جديد في إصابات الوباء.

وفي 9 يوليو الجاري، أعلنت الحكومة المغربية، تمديد العمل بحالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي في سياق سعيها إلى مواجهة تفشي كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، حددت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، شروط إقامة الصلاة؛ وهي مراعاة التباعد الاجتماعي بمسافة متر ونصف المتر بين الشخص والآخر.

وبموجب إجراءات الوقائية، نصحت الوزارة المغربية، بتفادي التجمع داخل المسجد قبل الصلاة وبعدها، فضلا عن تجنب المصافحة والازدحام، لاسيما عند الخروج.

ونصحت الوزارة، بالمواظبة على "تعقيم اليدين بمحلول متوفر على باب المسجد وقياس درجة الحرارة، والحرص على استعمال السجادات الخاصة".

ويقتصر استئناف صلاة الجماعة على المساجد ذات المساحة الكبيرة، ولا يشمل دور العبادة الصغيرة، نظرا إلى ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي.