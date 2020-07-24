بنكا الأهلى ومصر: 255 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ15% في 4 أشهر

أعلن بنكا الأهلي ومصر أن حصيلة البنكين من شهادات الادخار ذات العائد الثابت البالغ 15% قد سجلت 255 مليار جنيه منذ إطلاقها قبل نحو أربعة أشهر.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حصيلة البنك من تلك الشهادات بلغت 185 مليار جنيه بنهاية الاسبوع الماضي، استفاد منها مليونا و150 ألف مواطن.

وأكد عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، أن حصيلة البنك من شهادات الـ15% بلغت على مدار الأشهر الأربعة الماضية 70 مليار جنيه، مؤكدا استمرار البنك في طرحها خلال الفترة المقبلة، ونافيا الاتجاه لإلغائها.

وكان بنكا الأهلي ومصر قد طرحا في الثاني والعشرين من مارس الماضي شهادات ادخار مدتها سنة وذات عائد ثابت نسبته 15% يوزع شهريا، على أن يتم شراء تلك الشهادات عبر الوسائل الإلكترونية التي تشمل البريد الإلكتروني والموبايل بانكنج والانترنت البنكي والاتصال بخدمة العملاء أو تطبيق الواتساب.