"قضية" هدية محمد محيي لجمهوره في عيد الأضحى

يستعد الفنان محمد محيي لطرح أغنية جديدة بعنوان "قضية" من ألبومه الجديد "بتاع زمان".

ومن المقرر طرحها خلال فترة عيد الأضحى، وهي كلمات الشاعر الراحل رضا أمين وألحان مصطفى عوض وتوزيع موسيقي فهد، وتم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت أمير محروس.

"قضية" هي رابع أغنية يطرحها محمد محيي من ألبومه الجديد بعد أغنيات "سهرانين" من كلمات نور الدين حمدي ومن ألحان محمد محيي وتوزيع محمد العشي، و"فوضت أمري" وهي من كلمات أشرف أمين ومن ألحان محمد محيي وتوزيع الموزع الموسيقي محمد العشي، و"قلت أخونه" من كلمات الشاعر نور الدين حمدي ومن ألحان كريم حمدي، ومن توزيع الموزع الموسيقي فهد.