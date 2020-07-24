ضابط عن واقعة استشهاد شريف عمر: التكفيريون كانوا جبناء رغم زيادة عددهم

حكى الملازم أول عمرو عابد، أحد ضباط القوات المسلحة، عن موقف صعب تعرض له، أثناء تقديمه الدعم لقوات الجيش في سيناء، خلال واقعة استشهاد الضابط شريف محمد عمر في 16 مارس 2016.

وقال عابد خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc": "التكفيري جبان جدًا، وقلت للعقيد محمود هلال وهو قائدي، بعد الواقعة، إن عددهم يفوق 25 شخصًا وسيارات وموتوسيكلات"، مشيرًا إلى أن العقيد محمود عبده هلال أصيب بطلقة اخترقت يده، ثم أصيب الضابط الجارحي في "جنبه"، لكنه قام بسحبه.

وأضاف: "عندما أصبت لم أركز في الإصابة، وأثناء المعركة قال لي العقيد عمرو (أنت القائد)، وهو ما حملني مسؤولية وخوفًا أكبر من هول الموقف الذي كنا نمر به، فقد كنت أصغر أفراد العملية وقتها".

وتابع: "عندما أصبت، فإن الطلقة اخترقت الفيست وجنبي، وتألمت منها، فقال لي المقدم محمود هلال (قوم يا بطل)، الذي لم يكف عن إطلاق النيران بعد إصابته، حتى إنه كان يطلق الرصاص بيد واحدة، والأهم أنه كان يعطينا دفعة معنوية كبيرة جدًا، وكان يقول لي (ميهربوش منك يا بطل، أنت أجمد يا بطل)".