أمريكا: روسيا اختبرت سلاحا فضائيا خطيرا

اتهمت الولايات المتحدة، روسيا بتجربة إطلاق سلاح مضاد للأقمار الاصطناعية في الفضاء، محذرة من أن التهديد ضد الأنظمة الأمريكية "حقيقي وخطير ومتزايد"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، اليوم.

وأكدت قيادة الفضاء الأمريكية أن لديها "أدلة" على أن موسكو "أجرت اختبارا غير مدمر لسلاح مضاد للأقمار الاصطناعية في الفضاء" في 15 يوليو.

وأوضحت القيادة في بيان صدر، أمس الخميس "اختبار الأسبوع الماضي هو مثال آخر على أن التهديدات التي تتعرض لها أنظمة الفضاء الأمريكية والحليفة حقيقية وخطيرة ومتزايدة".

وشدّد المفاوض الأمريكي بخصوص نزع السلاح النووي مارشال بيلينجسلي، على أن "الاختبار الروسي غير مقبول"، مضيفا أنها ستكون "قضية رئيسية" ستتم مناقشتها الأسبوع المقبل في فيينا، حيث يجري محادثات بشأن خليفة معاهدة "ستارت الجديدة"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وقالت قيادة الفضاء الأمريكية إنه خلال الاختبار الروسي أدخل قمر اصطناعي روسي يدعى "كوزموس 2543" جسما في المدار.

وأوردت قيادة الفضاء في بيانها أن هذا هو أحدث مثال على تصرف الأقمار الاصطناعية الروسية بطريقة "لا تتسق مع مهمتها المعلنة".

وأشار رئيس قيادة الفضاء الأمريكية الجنرال جاي ريموند، إلى أن النظام الروسي الأخير هو نفس النظام الذي عبّرت قيادة الفضاء عن مخاوف بشأنه في وقت سابق من هذا العام، عندما تحرك بالقرب من قمر اصطناعي تابع للحكومة الأميركية.

وأوضجح ريموند في بيان: "هذا دليل آخر على جهود روسيا المستمرة لتطوير واختبار أنظمة فضائية، ويتفق مع العقيدة العسكرية المنشورة للكرملين لاستخدام أسلحة تعرض أقمار الولايات المتحدة والحلفاء للخطر".

بدوره، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للحد من التسلح كريستوفر فورد، "يسلط هذا الحدث الضوء على دعوة روسيا المنافقة للحد من التسلح في الفضاء الخارجي".

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الروسية أن "كوزموس 2543" تم نشره بواسطة قمر اصطناعي آخر يدعى "كوزموس 2542"، أطلقه الجيش الروسي في 25 نوفمبر 2019.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى إن القمر الاصطناعي يهدف إلى "مراقبة حالة الأقمار الاصطناعية الروسية"، لكن صحيفة "روسيسكايا جازيتا" الحكومية اليومية قالت إن القمر لديه القدرة على "الحصول على معلومات من الأقمار الاصطناعية الأخرى".

وعلّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، على الاتهامات الأمريكية، قائلا إن روسيا تدعم "نزع السلاح الكامل للفضاء وعدم وضع أي نوع من الأسلحة في الفضاء".

بدورها، قالت الخارجية الروسية في بيان: "ندعو زملاءنا الأمريكيين والبريطانيين لالتزام المهنية عوض شن هجمات إعلامية دعائية، فلنجلس على طاولة الحوار"، وشددت على أن الاختبار مطابق للمعايير الدولية.