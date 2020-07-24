النقيب أحمد عبداللطيف: ذهبت لأتفقد زميلي فمشيت على عبوة ناسفة

قال النقيب أحمد عبداللطيف، أحد ضباط القوات المسلحة، إنه توجه إلى مستشفى العريش بعد إصابته، ثم إلى مستشفى المعادي بعدما كانت حالته الصحية "لا تسمح"، لكي يجري الجراحة.

وأضاف عبداللطيف خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc": "حاولوا علاج قدمي في مستشفى المعادي لمدة 20 يومًا تقريبًا وأجريت 4 و5 عمليات جراحية لكي أستطيع إنقاذ قدمي لكنها تعرضت للبتر، ومجموع العمليات الجراحية التي أجريتها كانت 18 جراحة".

وتابع، أنه تعرض للإصابة في منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء: "كنا نمشط، ونريد عمل نقطة خارج الكمين لكي تكون أمانا للكمين، وكان التكفيريون قد درسوا تحركاتنا جيدًا، وعندما مشينا على الطريق فجروا العبوة عن بعد، فاندفع جسدي أنا وزميلي، وأغمى على زميلي، وأنا ذهبت لأتفقده فدست على عبوة أخرى، وسببت الإصابة التي أدت إلى بتر قدمي".

وأردف: "الإصابة كده كده كانت هتحصل، أصبت لما كنت لاعبًا للمنتخب الوطني قبل الالتحاق بالكلية الحربية، بخلع في كتفي قبل بطولة العالم بشهر، وكنت طالبًا في الثانوية العامة، وعندها عدت أقوى من ذي قبل، ولعبت بطولة عالم أخرى وحصلت على المركز الثالث، وكرمني الرئيس عبدالفتاح السيسي في الكلية الحربية".

وواصل: "قمت ورجعت أحسن من الأول بكتير، وعندما كان عمري 19 سنة لعبت في النهائي أمام بطل تونس وكان أكبر مني بنحو 10 سنوات، وكنت أمثل منتخب مصر العسكري، عندما كنت طالبًا في الثانوية العامة، أي قبل التحاقي بالكلية الحربية وكنت ألعب في تونس وخصمي كان محترفًا، وقررت الانسحاب".

وأردف: "عدت إلى المنزل وصليت وقررت أن الخسارة أفضل من الانسحاب، لكن في المباراة كان الأمر أفضل بكثير، هو كان أكثر خبرة مني لكنني تغلبت عليه، ولم يكن مصدقًا ما حدث، وبسبب هذا المكسب حصلت مصر على المركز الأول في الترتيب العام للبطولة".