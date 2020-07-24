كفر الشيخ تفرض 500 جنيه غرامة للذبح في الشوارع.. وتفتح المجازر مجانا

أعلنت محافظة كفر الشيخ، أنه سيجرى فتح المجازر الحكومية، لذبح الأضاحى للمواطنين والجمعيات الخيرية، وتوصيلها للمنازل بالسيارات المثلجة بالمجان، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تيسيرا للأهالي، لمنع الذبح خارج المجازر.

وذكرت المحافظة، في بيان لها مساء اليوم الجمعة، أنه جرى تكليف رؤساء المراكز والمدن بتشكيل لجان مشتركة مع الأوقاف والشباب والرياضة والجهات المعنية، لتجميع التبرعات بجلود الأضاحى لصالح مركز الأورام، ودعم الخدمات الطبية بمديرية الشئون الصحية ومرفق الإسعاف، وطبقاً للقانون والصالح العام.

وبحسب البيان، فأنه تقرر فرض 500 جنيه غرامة للذبح فى الشوارع، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

أوضح بيان المحافظة، أنه جرى التنبيه على تواجد الاطباء البيطريين بالمجازر الـ19 المنتشرة في مدن وقرى المحافظة، لاستقبال المواطنين لذبح الذبائح مجانا، على أن يتم إزالة فضلات وأحشاء الذبائح، وتوافر أدوات النظافة وزيادة عدد العمال للحفاظ على نظافة المكان اول بأول ضماناً لراحة الأهالي، كما تتواجد الأطقم الفنية من أطباء وعمال وإداريين وعمل نوبتجيات من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساءً على أن يمتد العمل على حسب الحاجة.

ووفقاً للبيان، فأنه جرى تكليف مديرية الطب البيطرى، بتكثيف الحملات بالاشتراك مع الصحة والتموين للمرور على الأسواق، ومحال بيع الأسماك المملحة، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمى، وخلوها من الأمراض، ومطابقتها للمواصفات الصحية والكشف الطبي عليها مع إعدام غير الصالح منها فورا، وإنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها بجميع المراكز لتلقى أي شكاوى او مقترحات من الجزارين والمواطنين والعمل على حلها فورا.

كما أكد البيان، أنه جرى التنبيه على الحد من إجازات الأطباء البيطريين القائمين بالعمل في المجازر والمرور على مجازر المحافظة لتذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل والمرور على ثلاجات اللحوم المجمدة بالإدارات المختلفة، والتنبيه على الإدارات التابعة للمديرية بإيفاد دكتور بيطري ليقوم بالعمل في نقاط الرقابة الموجودة بأسواق مراكز ومدن المحافظة بالاشتراك مع مفتش صحة وإداري من الوحدة المحلية وذلك لحل مشاكل المواطنين.