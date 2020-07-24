شفاء باكستاني عمره 103 أعوام من كورونا

قال أقارب باكستاني يبلغ من العمر 103 أعوام وأطباء إنه تعافى من وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصبح من بين أكبر الناجين سنا من المرض في العالم، متغلبا على الصعاب في بلد يعاني من ضعف نظام الرعاية الصحية، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنبءا في نشرتها باللغة العربية.

وخرج عزيز عبدالعليم، وهو من سكان قرية في منطقة شيترال الجبلية الشمالية، الأسبوع الماضي من مركز لعلاج الحالات الطارئة بعد أن أظهرت الاختبارات إصابته في أوائل يوليو‭

وقال أحمد، نجل عبدالعليم، لوكالة "رويترز" للأنباء، عبر الهاتف من قريته الواقعة بالقرب من الحدود الباكستانية مع الصين وأفغانستان:"كنا نشعر بالقلق عليه نظرا لسنه، لكنه لم يكن منزعجا على الإطلاق".

ونقل أحمد عن والده قوله إنه مر بالكثير في حياته وإنه لم يشعر بالخوف من الفيروس. لكنه لم يكن مرتاحا، بالرغم من ذلك، للبقاء في العزل.

وقال أحمد، وهو نجار تجاوز الخمسين، إن والده كان يعمل نجارا حتى السبعينيات من العمر، وتوفيت في حياته ثلاث زوجات وتسعة من الأبناء والبنات، مضيفا إن أباه انفصل عن زوجته الرابعة وهو متزوج حاليا من الخامسة.

من جانبه، أوضح الدكتور سردار نواز، وهو مسؤول طبي كبير في مركز الحالات الطارئة التابع لخدمة "آغا خان" الصحية، لـ"رويترز"، اليوم، إن عبدالعليم كان بحاجة أيضا للدعم المعنوي والنفسي في فترة العزل والعلاج.

وأعلنت وزارة الصحة الباكستانية في وقت سابق، اليوم، تسجيل 54 وفاة و1209 إصابات جديدة بكورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وذكرت قناة جيو نيوز الباكستانية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا المستجد في باكستان ارتفعت إلى 269 ألفا و191 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 5 ألاف و709 حالات وفاة جديدة .

وفي حين تراجعت الإصابات في الشهر الماضي، يخشى مسؤولون حكوميون من ارتفاع جديد في عيد الأضحى.