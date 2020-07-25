القضاء الإداري يقبل طعن استبعاد أحمد حمزة هارون من انتخابات الشيوخ

القضاء الإداري يقبل طعن استبعاد أحمد حمزة هارون من انتخابات الشيوخ
كتب:
محمد عيسى
12:04 ص | السبت 25 يوليو 2020
قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولي "حقوق حريات "، أمس الجمعة، بقبول الدعوى المقامة أحمد أحسان دياب المرشح بدوائر الجيزة، وبإلغاء القرار الصادر من لجنة فحص اوراق مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بقبول أوراق المرشح أحمد السيد حمزة هارون المرشح الفردي علي الدائرة السابعة بالجيزة، في الدعوى رقم 47859 لسنة 74 ق، وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة الجيزة، بإدراجه بكشف أسماء المرشحين بالنظام الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ بالدائرة السابعة.
وقالت المحكمة إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية المقررة قانونا، وتعين قبولها شكلا، بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا، وتضمنت الدعاوى ما بين الطعون علي قرارات مختلفة للهيئة الوطنية للانتخابات، جاء بعضها يطالب بإدراج أسماء بعض المستبعدين من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ وإلغاء قرار عدم قبول أوراقهم وإعادة تقديمها.