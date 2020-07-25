مطربون يلجأون للأغاني السنجل ويشوقون الجمهور بوبسترات وكواليس

حرص عدد من نجوم الغناء على طرح أغاني "سنجل"، خلال الفترة المقبلة، لحين الانتهاء من ألبوماتهم الغنائية، فيما بدأ بعضهم بالفعل في تصميم بوسترات لهذه الأغاني كنوع من التشويق للجمهور.

المطرب ايهاب توفيق انتهى منذ أيام من تصوير كليب أغنيته الجديدة "هي دنيا"، والتي من المقرر أن تطرح خلال أيام، وهي من كلمات عوض بدوي وألحان أشرف سالم.

كما بدأ المطرب رامي صبري للترويج لأغنيته الجديدة "خطيرة"، من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، والتي من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، عبر قناته الخاصة على "يوتيوب".

وطرحت المطربة اللبنانية ديانا حداد، عبر "إنستجرام"، "بوستر" كليبها الجديد "مش راح نختلف"، وعلقت قائلة: "للتضحية أشكال مختلفة.. مين منكم ضحى لشخص بحياته؟"، أغنية "مش راح نختلف" باللهجة اللبنانية، وانتهت من تصويرها فترة جائحة كورونا مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

وانتهى المطرب مصطفي شوقي من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ضارب عليوي" من كلمات صابر كمال ولحن بلال سرور وتوزيع جلال حمزاوى، وقد نشر المنتج نصر محروس صورا من داخل الاستوديو تشويقا للجمهور وعلق بكلمة "قريبا"