صور.. السيارة الوحيدة في مصر من الحرب العالمية الثانية "بتمشي في الماية"

ليس من العادة أن نسمع كلمة "الوحيدة فى مصر"، نادرا ما نسمعها وتكون فى الغالب سيارة كلاسيكية كانت ملكا لأحد الملوك الذين حكموا مصر أو سيارة كانت مملوكة لأحد فناني الزمن الجميل.

styer puch haflinger هى سيارة صنعت للخدمة فى الجيش السويدى أثناء الحرب العالمية الثانية، وصنع منها 7 آلاف نسخة فقط لتستخدم لنقل الجنود فى الأماكن الوعرة.

هذه السيارة هى الوحيدة فى مصر من ضمن الـ7 آلاف نسخة تم صنعهم للخدمة فى الجيش أثناء الحرب العالمية الثانية ودمر أثناء الحرب الكثير منها وتبقى عدد قليل كما قالت الشركة على موقعها الرسمى.

هذه السيارة المحدودة الإنتاج بشكل كبير من مخلفات الحرب العالمية الثانية موديل 1940، وخرجت من الجيش فى 1960 واشتراها الخواجة "قسطنطين جورج إلياس" المعروف فى الإسكندرية "بالخواجة شاكوس"، وباعها لمواطن مصرى إسكندراني فى 1996.

تم تخصيص 46 نسخة فقط من أصل 7 آلاف نسخة لتعمل بنظام فريد من نوعه فى هذه الفترة لتكون جاهزة لتعبر المياه إذا احتاج الجنود لذلك، فجهزت بأعلى مستويات ممكنة وخصصت فقط 46 نسخة لتكون "برمائية".

وهذه النسخة الموجودة فى مصر ليست فقط الوحيدة من مخلفات الحرب العالمية الثانية ولكنها ايضا الوحيدة فى مصر "برمائية" وتعمل بكفاءة عالية جدا فى المياه، وقال صاحبها إنه نزل بها هو وعائلته ذات مرة فى بحر إسكندرية.

هذه السيارة تتواجد الآن فى الإسكندرية ومرخصة "ملاكى" من مرور الإسكندرية وهى واحدة من أصل 46 نسخة صنعت فى العالم.